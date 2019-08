Wenn wir uns sicher wären, dass außerirdisches Leben nicht existiert, würden wir uns anders verhalten? Hollywood-Star Brad Pitt stellte sich diese Frage in einem Interview am Rande der Filmfestspiele in Venedig, wo sein jüngster Film Ad Astra Premiere feierte: "Was, wenn wir allein sind? Wenn es nur uns gibt? Würden wir anders miteinander umgehen? Die Dinge in der Welt anders regeln? Das hat mich an dem Filmgenre interessiert. Und auch, dass der Film die Banalität der Reise so betont, das es eben nicht so glatt und sexy abläuft, wie man sich das vorstellt, sondern eher nervig wäre, " In dem Film spielt Pitt einen Astronauten, der sich auf eine Mondmission begibt, um seinen Vater zu suchen. Sein Vater, gespielt von Tommy Lee Jones, hatte bei einer geheimen Raumfahrtmission nach außerirdischem Leben gesucht und war dabei verschollen. Pitt, der inzwischen Mitte fünfzig ist, sagt in jüngeren Jahren hätte es ihn vielleicht gereizt, selbst zum Mond zu reisen, doch inzwischen: "Jetzt wäre ich eher so - wie lange? Wie lange bin ich von meinen Lieben zuhause getrennt? Was sind die Bedingungen? Camping? Auf dem Mond? Eher nicht." Auf die Frage, ob er selbst denn an außerirdisches Leben glaube, sagte Pitt: "Ich stelle mir gerne vor, dass es das irgendwo gibt. Welche Art von Leben - höher entwickelt als wir? Weniger? Ich möchte daran glauben, aber finden wir es heraus, so lange wir noch leben? Keine Ahnung, aber es mir auch nicht so wichtig." Stattdessen spricht sich Brad Pitt lieber für unseren Heimatplaneten die Erde aus, um den wir uns seiner Meinung nach besser kümmern sollten. "Wir müssen mehr tun, keine Frage. Die einzigen, die das anders sehen... das sind Leute, die an einem veralteten System, an veralteten Bereicherungsmöglichkeiten festhalten wollen. Also echt, wir müssen uns kümmern. Und das werden wir auch, wir sind nur langsam. So sind wir wohl." Ad Astra, zu dessen Starbesetzung auch Liv Tyler, Donald Sutherland und Ruth Negga gehören, ist einer der Wettbewerbsfilme auf der 76. Biennale di Venezia, die noch bis zum 7. September stattfindet.