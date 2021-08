Erschöpft und hauptsächlich nur mit Ästen ausgestattet kämpfen in Algerien derzeit die Bewohner mehrerer Dörfer in Algerien gegen Waldbrände an. In der Region Kabylei sind Medien- und Behördenangaben zufolge mindestens 65 Menschen um Leben gekommen. Die Regierung hat inzwischen die Armee eingesetzt, um die Brände zu löschen. 28 der Toten sind Soldaten. Doch vielerorts trifft die Hilfe nicht rechtzeitig ein. "Es war ein enormes Feuer, das innerhalb einer Minute so groß wurde. Wir sind hier ganz allein. Wir haben keine Hilfe erhalten, gar nichts. Wir arbeiten hier alle zusammen, um es irgendwie zu schaffen." "Wir bekämpfen diese Brände schon seit fünf Tagen. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, noch Gas oder Internet. Wir sind erschöpft." "Ich habe was zu essen und andere Dinge mitgebracht. Das müssen wir. Wenn sowas passiert, müssen wir helfen mit allem, was wir haben." Algerien ist eines von mehreren Mittelmeerländern, die derzeit mit Waldbränden zu kämpfen haben, nachdem in der ersten Augusthälfte Hitzewellen die Region heimgesucht hatten.

