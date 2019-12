Die seit Wochen anhaltenden Buschbrände in Australien gefährden die Wasserversorgung der Metropole Sydney. Die Feuerwehr konzentriere sich darauf, die Wasserwerke, Pumpstationen, Leitungen und andere Infrastruktur rings um die größte Stadt des Landes zu schützen, teilten die Behörden mit. Bislang sei trotz der weitreichenden Zerstörung die Wasser-Infrastruktur nicht beschädigt worden, hieß es.Es gebe aber Befürchtungen, dass sich die Buschbrände besonders in der Nähe des Warragamba-Damms ausweiten. Der Damm liegt rund 65 Kilometer westlich von Sydney und dient der Wasserversorgung von 80 Prozent der fünf Millionen Einwohner. Die Wettervorhersagen seien ungünstig, sagte Shane Fitzsimmons von der Feuerwehr in New South Wales: "Die Temperaturen werden in den nächsten Tagen wieder ansteigen. Die Hitzwelle wird sich wieder über New South Wales hinweg bewegen. In vielen Gebieten werden wir Temperaturen um die 45 Grad haben. Und außerdem wird es trockene Luft geben. Das wird die Brandgefahr erhöhen. Und wir wissen dass der Wind von Westen und Nordwesten kommen wird. Deshalb haben wir in der letzten Woche, als das Wetter etwas milder war, so viel gearbeitet." Die große Hitze und der Rauch, die mit den Bränden einhergehen, sind längst zu einem großen Problem für die Gesundheit der Menschen geworden. Hunderte Menschen mussten deswegen schon im Krankenhaus behandelt werden. Die Feuer in Australien wüten bereits seit Monaten in ungeahnter Größe und Intensität. Die lange Dürre in weiten Teilen der Ostküste hatte dabei für ideale Brandbedingungen gesorgt. Das Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, dass ab sofort Verbindungsoffiziere in den 14 regionalen Feuerwehrzentralen des Bundesstaats New South Wales eingesetzt würden. Sie sollen bei der Koordinierung der Brandbekämpfung helfen.