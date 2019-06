In Warschau kam es in der Nacht zu Samstag zu einem heftigen Brand. Das Feuer brach in einer Höhe von hundert Metern in den oberen Stockwerken des insgesamt 120 Meter hohen Hauses aus, mehr als 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 35 Löschwagen waren die ganze Nacht beschäftigt, bis sie das Feuer in den frühen Morgenstunden löschen konnten. Da es noch im Bau ist, befand sich niemand zum Zeitpunkt des Feuers im Gebäude, auch verletzt wurde niemand.