STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Gunnar Heyne, Chef Berliner Forsten: "Sondern es funktioniert wirklich wie am Schnürchen. Und ich bin uneingeschränkt optimistisch, dass wir die Lage in den Griff bekommen. Was wir nicht beeinflussen können, ist diese Geschichte mit der Munition. Der Waldbrand an sich, das ist für uns kein Hexenwerk. Das passiert immer wieder. Und bis jetzt bin ich mit Herrn Homrighausen in der Abstimmung, dass die Waldbrände, das einzelne Brandgeschehen, gar nicht so tragisch ist. Das sind Bodenbrände. Und sobald wir rankommen, können wir das auch dezidiert löschen. Da bin ich sehr optimistisch, dass das schnell gelingt." O-Ton Karsten Homrighausen, Landesbrandmeister "Es ist der Sicherheit geschuldet, die nämlich dazu führt, dass wir auch in diesem Sperrkreis auch keine Einsatzkräfte hinein schicken, weil in diesem Sperrkreis davon ausgegangen werden muss, dass bei der Detonation und Explosion von Munitionsresten und auch Explosivstoffe hier auf dem Sprengplatz, die ja stattgefunden haben, deswegen sind wir ja hier, das ist ja initial gewesen, es durchaus zu einem Herausschleudern von Teilen von Munitionsresten oder auch noch funktionierender Munition in diesem Sprengkreis gekommen sein kann." O-Ton Jürgen Karl Uchtmann, Brigadegeneral: "Die gestern so beurteilte Lage, dass eine Löschung aus der Luft nicht zielführend ist, ist unverändert so. Ein Löschen aus der Luft macht derzeit keinen Sinn, deswegen sind auch keine Assets hier. Zweitens: Das Wichtigste, was wir im Moment vorhalten hier, aus meiner persönlichen Sicht, ist Expertise im Handling von Munition, also Munitionssicherheit und wie man mit Munition generell umgeht. Da haben wir Expertise hier, die eng mit dem Sprengmeister koppelt und hier die Beratung sicherstellen kann, was diesen Aspekt angeht. Drittens: Wir halten vor ein Pionierpanzer Dachs. Das müssen Sie sich vorstellen, es ist ein Fahrzeug etwa der Größe wie ein Bergepanzer oder genauso groß, aber mit Baggerfähigkeiten. Also dieses Fahrzeug ist, wenn Sie so wollen, ein geschützter, gepanzter sehr geländegängiger Bagger."

Mehr