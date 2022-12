STORY: Das russische Katastrophenschutzministerium hat am Samstag Videoaufnahmen veröffentlicht, die Feuerwehrleute bei der Bekämpfung eines Brandes zeigen. Das Feuer soll am Freitag in einem nicht offiziell registrierten Altersheim in der sibirischen Stadt Kemerowo ausgebrochen sein. Bis zum Samstag meldeten die Behörden 22 Tote. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Tass von elf Opfern berichtet. Die Agentur zitierte Beamte des Brandschutzes mit der Aussage, dass der gesamte zweite Stock eines Gebäudes, in dem 20 Bewohner untergebracht waren, ausgebrannt sei. Das Feuer habe letztlich unter Kontrolle gebracht werden können. Viele Altenheime werden in Russland ohne Genehmigung betrieben, wie Mitarbeiter der Einsatzkräfte berichteten. Deshalb würden sie als Privateigentum betrachtet und keinerlei Kontrolle durch die Behörden unterliegen.

