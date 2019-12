Errichten eines Wildschutzzaunes am Freitag im brandenburgischen Guben, nahe der polnischen Grenze. Die 90 Zentimeter hohen mobilen Zäune sollen verhindern, dass die Afrikanische Schweinepest nach Deutschland eingeschleppt wird. In Deutschland ist bisher kein Fall der Afrikanischen Schweinpest bekannt. Bei toten Wildschweinen in Westpolen wurde die Krankheit aber zuletzt vermehrt nachgewiesen. Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher war am Freitag vor Ort: "Jetzt müssen wir damit rechnen, dass auch der direkte Übertritt von infizierten Tieren ins Gespräch kommt. Und da kann so ein Elekto-Weidezaun, ein mobiler, eine Maßnahme unter vielen sein, das zu verhindern." Der Zaun ist laut Nonnemacher nur eine Maßnahme im Kampf gegen die Tierseuche. Die Jäger in den grenznahen Landkreisen wurden aufgefordert, die Wildschweine verstärkt zu jagen. Zudem werden Proben von verendeten Tieren genommen und diese im Labor untersucht. "Es gab letzten Freitag ein Spitzengespräch. Unserer Veterenäre, die aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Sachsen und die polnische Seite, dort wurde bestätigt, dass, wie man das so schön nennt, dass das Seuchengeschehen in Polen noch sehr dynamisch ist. Also, es ist damit zu rechnen, das weitere Infektionsfälle auftreten." In Brandenburg werden mobile Elekto- und Duftzäune aufgestellt. Schwerpunkte sind nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums die Landkreise Spree-Neiße, Oder-Spree sowie die Stadt Frankfurt (Oder). Auch in anderen Bundesländern wurden bereits Zäune angeschafft, aber noch nicht aufgebaut - etwa in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.