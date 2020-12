Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg gilt ab Montag ein Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Landkreis weist das höchste Infektionsgeschehen im ganzen Bundesland auf. Mit Stand vom 9. Dezember lag die 7-Tage Inzidenz hier zuletzt bei 374. Was sagen die Einwohner, hier in Senftenberg? "Ja, ich finde das gut. Weil ich habe jemanden zu Hause, den ich pflegen muss. Und man hätte schon eher, härter durchgreifen müssen, ist meine Meinung. Aber da hat ja jeder seine. Ich finde es ok." "Ich finde das gut. Ich finde nur nicht gut, dass die Geschäfte schließen sollen, weil es betrifft ja die vielen kleinen Einzelhandelsgeschäfte, und die großen Lebensmittelmärkte, Drogeriemärkte, wo es eigentlich viel gefährlicher ist, die dürfen offen bleiben. Ist zwar nachvollziehbar, aber das finde ich nicht so gut, weil da in den Geschäften am wenigsten Gefahr besteht, meiner Meinung nach. Die größte Gefahr besteht, glaube ich, im Privaten Bereich, und da kommt es auch her." Zu den schon jetzt geltenden verschärften Auflagen in dem rund 100.000 Einwohner starken Landkreis gehören unter anderem die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, eine Ausweitung des Alkoholverbots in der Öffentlichkeit und eine Einschränkung des Präsenzunterrichts ab Montag. Ab dann gilt auch eine Ausgangssperre von 20 bis 5 h. Ortswechsel nach Baden-Württemberg, hier in Stuttgart und im gesamten Bundesland gelten ab Samstag scharfe Ausgangsbeschränkungen, auch hier von 20 bis 5 Uhr, viele Läden müssen schließen. Der harte Lockdown ist in Sicht. Wie nehmen das die Menschen im Südwesten auf? "Ich musste nur ein bissl schmunzeln, aber da kann Herr Kretschmann gar nichts dafür. Ab acht Uhr, aber so heißt es ja nicht, muss man dann zu Hause sein, sowieso. Also früher, da musste ich, man muss ja auch noch ein bisschen Humor zeigen, musste ich schmunzeln, weil das sagte mein Vater immer zu mir: Um acht bist du zu Hause. Also für mich hat sich nichts geändert. Es wiederholt sich alles. Nein, es ist wirklich richtig und es ist gut so." "Ich denke, es ist notwendig, und: Schaffen wir. Wenn jeder sich ein bisschen dran hält, dann ja." Auch anderswo wurde ein harter Lockdown angekündigt, so in Sachsen, wo die Schulen, Kitas und viele Geschäfte ab Montag geschlossen bleiben. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch 410 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden und damit so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Bund und Länder wollen nach Angaben der baden-württembergischen Landesregierung am Sonntag in einem Spitzengespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten weitere Verschärfungen in der Corona-Krise beschließen.

