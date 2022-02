STORY: Es soll ein Zeichen der Solidarität sein. Am Mittwochabend erstrahlte das Brandenburger Tor in Berlin in den ukrainischen Nationalfarben. Nach Angaben der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey stehe Berlin an der Seite des Landes. Als freie Stadt sende Berlin damit ein Signal für eine freie und souveräne Ukraine. Hintergrund der Aktion sind die jüngsten Entwicklungen in der sogenannten Ukraine-Krise. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die ostukrainischen Provinzen Donezk und Luhansk am Montag überraschend als unabhängig anerkannt und damit die jüngste Eskalation in dem Konflikt heraufbeschworen. Problematisch könnte werden, dass die von Rebellen gehaltenen Gebiete in Donezk und Luhansk nicht die gesamten Provinzen umfassen. Teile davon liegen jeweils jenseits der Kontaktlinie auf einem Gebiet, das von ukrainischen Regierungstruppen kontrolliert wird. Der Chef der Separatisten in Donezk, sagte, er wolle mögliche Grenzstreitigkeiten friedlich lösen, behalte sich jedoch die Hilfe Russlands dabei vor. Damit wächst die Gefahr eines Krieges, in den dann neben den Separatisten auch Russland involviert wäre.

