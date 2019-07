Sommerzeit ist Hitzezeit und damit steigt auch die Gefahr von Wald- und Böschungsbränden - so auch in Frankreich, wo am Freitag die Vegetation neben einer Autobahn bei Montpellier in Flammen stand. Die Behörden raten zur Vorsicht, nicht nur an Autobahnen. So wurde Landwirten im Departement Oise am Freitag die Ernte verboten. Zuvor waren bei Arbeiten auf dem Feld Hunderte Hektar in Flammen aufgegangen, mehrere Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Die Klingen von Erntemaschinen schlagen bei den Arbeiten immer auf Steine. Bei extremer Trockenheit kann der entstehende Funkenflug die Vegetation entzünden.