STORY: Es sind Bilder der Zerstörung, die bei einem Rundgang am Montag in Brasilia der Presse gezeigt wurden. In der brasilianischen Hauptstadt hatten am Sonntag Tausende mutmaßliche Bolsonaro-Anhänger das Kongress-Gebäude, den Obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast gestürmt und starke Verwüstungen angerichtet. Medienberichten zufolge hatten die Sicherheitskräfte die Lage erst nach mehreren Stunden wieder unter Kontrolle. Die Situation ist weiterhin angespannt und demonstrativ versammelte sich am Montag ein Polizeiaufgebot vor einem Lager von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro. Die schwer bewaffneten Polizisten, viele von ihnen zu Pferd, standen vor dem Protestcamp der Bolsonaro-Anhänger vor dem Armeehauptquartier. Bolsonaro hatte die Wahl gegen den linksgerichteten Lula im Oktober verloren. Zum Jahreswechsel endete seine Amtszeit. Seine Niederlage hat er bis heute nicht eingestanden.

Mehr