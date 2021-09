Der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga wurde am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet. Wenige Stunden zuvor hatte er noch den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zur UN-Generalversammlung in New York begleitet. Nun muss der Gesundheitsminister nach Angaben der brasilianischen Regierung in den Vereinigten Staaten in Quarantäne bleiben. Weiter hieß es, dass es dem Minister soweit gut ginge. Queiroga ist bereits das zweite Mitglied der brasilianischen Delegation in New York, das positiv auf Covid-19 getestet wurde. Der Gesundheitsminister betonte in brasilianischen Medien, er habe während seines gesamten Aufenthalts im UN-Gebäude eine Maske getragen.

