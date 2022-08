STORY: Unter gedämpftem Licht, im Itamaraty-Palast in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia, wird es ausgestellt: Das Herz von Dom Pedro I., einst Kaiser von Brasilien. Vor 200 Jahren, das Land jenseits des Atlantiks gehörte zu Portugal, erklärte er die Unabhängigkeit Brasiliens und schuf somit ein eigenständiges Kaiserreich. Anlässlich einer Ausstellung zum Nationalfeiertag am 7. September kehrte nun zumindest ein Teil von ihm zurück - in Formaldehyd und hinter Glas. Pedros Herz war seit seinem Tod in Portugal im Jahr 1834 in einer Kirche in Porto aufbewahrt worden. Damals war es durchaus üblich, Herz und Körper hochadeliger Herrscher getrennt beizusetzen. Pedro hatte 1822 die brasilianische Unabhängigkeit erklärt - eben am 7. September - nachdem sein Vater König Joao VI. nach der Wiederherstellung der europäischen Monarchien - nach der Niederlage Napoleons - nach Portugal zurückgekehrt war.

