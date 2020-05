In der brasilianischen Millionenstadt Sao Paulo haben Krankenschwestern und Pfleger am Dienstag eine Mahnwache gehalten. Anlässlich des internationalen Tags der Pflege wollten sie ein Zeichen für diejenigen unter ihren Kollegen und Kolleginnen setzen, die im Zuge der Corona-Pandemie gestorben sind. Im Laufe eines Monats sind laut des Berufsverbands der Pflege fast 100 Schwestern und Pfleger gestorben, 11.000 haben sich angesteckt. Damit liegt die Zahl der Toten unter den Beschäftigten im Gesundheitspersonal höher als in den USA. Aus Sicht der Krankenpfleger und -Schwestern sind die Todes- und Infektionsfälle darauf zurückzuführen, dass es nicht ausreichend Schutzausrüstungen gebe. Brasilien hat die meisten Corona-Fälle in ganz Südamerika, aktuell liegt die Zahl bei 178.000 Infektionen und 12.000 Todesfällen. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie jedoch immer wieder kritisiert, und trotz eines vielerorts verhängten Lockdowns erst kürzlich eine größere Grillparty abgehalten. Auch sieht sich der noch immer mit dem Vorwurf des Machtmissbrauchs und der Behinderung der Justiz konfrontiert. In den Ermittlungen hierzu ist belastendes Videomaterial aufgetaucht, in dem zu hören sein soll, wie Bolsonaro sagte, er müsse den Chef der Bundespolizei Rio de Janeiros auswechseln, um Familienmitglieder zu schützen, gegen die ermittelt werde.