STORY: Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Montag versucht, das Hauptquartier der Bundespolizei in der Hauptstadt Brasilia zu stürmen. Unweit des Gebäudes brannten Autos aus. Es handelt sich um die ersten größeren gewaltsamen Unruhen nach dem Wahlsieg von Luiz Lula da Silva Ende Oktober. Die Menge wollte damit offenbar gegen die Verhaftung eines indigenen Anführers protestieren. Er soll Teile der Bevölkerung gegen Wahlsieger Lula da Silva aufgestachelt haben. Ein Richter des Obersten Gerichtshofs, der auch die Ermittlungen gegen Bolsonaro geleitet hatte, ordnete seine Festnahme an, wegen des Verdachts antidemokratischer Handlungen.

