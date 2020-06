**Hinweis: Bei dem Beitrag handelt es sich um eine korrigierte Fassung. Die vorherige Version enthielt einen Rechtschreibfehler in der Überschrift.** In Brasilien breitet sich das Coronavirus weiter aus. Trotzdem durften am Dienstag wieder viele zuvor geschlossene Geschäfte und Läden öffnen. Die Behörden haben die Menschen aber dazu aufgerufen, weiter Abstand voneinander zu halten. In der Metropole Rio de Janeiro muss in der Öffentlichkeit ein Mundschutz getragen werden. Die Lockerung kommt nicht bei allen gut an. O-TON JOAO FERREIRA, APOTHEKER: "Covid-19 ist eine ernsthafte Krankheit, die Menschen tötet. Ich arbeite in einer Apotheke und treffe Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Ich weiß, was das bedeutet. Rio ist noch nicht über den Berg, es ist sehr schwierig. Ich denke, nur absolut wichtige Läden sollten wieder öffnen dürfen." O-TON ANA, LADENBESITZERIN: "Schrecklich. Wir haben den Höhepunkt noch gar nicht erreicht und alles wird wieder geöffnet. Es geht nur ums Geld." Die Lockerungen kommen inmitten der Corona-Pandemie. Am Dienstag starben in Brasilien innerhalb von 24 Stunden 1262 Menschen infolge von Covid-19. Es ist die höchste Todeszahl innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie. Insgesamt haben sich bislang 530.000 Menschen infiziert. Rund für die hohen Fallzahlen ist Experten zufolge auch die zögerliche Haltung der brasilianischen Regierung. Um wirtschaftliche Einbußen zu vermeiden hatte sie lange gezögert, Geschäfte und Betriebe schließen zu lassen.