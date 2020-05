Die Weltgesundheitsorgansiation hat Südamerika bereits vor einer Woche zum neuen Epizentrum der Coronavirus-Pandemie und der Lungenkrankehit COVID-19 erklärt. Wie groß die Besorgnis um den Kontinent ist, zeigen die jüngsten Entwicklungen. Die Lage um die Behandlung von COVID-19-Patienten in Chile etwa wird immer ernster. Am Freitag sind laut Gesundheitsminister Jaime Manalich 54 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit verzeichnet worden, was den höchsten Anstieg an einem Tag seit Beginn der Pandemie bedeutet. Erstmals hat am Freitag die Zahl der Infizierten die aus China überschritten. In dem Land, in dem rund 19 Millionen Menschen leben, wurden bislang 90.000 Menschen positiv getestet. Die Intensivstationen der Hauptstadt Santiago sind laut einer Umfrage zu 97 Prozent ausgelastet. Ein Arzt: "Die Zahlen der Infizierten ist nicht zurückgegangen seit der Quarantäne, sie wird weiter ansteigen, das bedeutet, dass die Zahl der Toten auch weiter ansteigen wird und somit auch die Anzahl der Patienten in kritischem Zustand." In Chile befinden sich aktuell 1.350 COVID-19-Patienten in Krankenhäusern. Im benachbarten Peru gibt es vielerorts gar nicht mehr genug Platz in den Hospitälern. Viele sind ihrem Schicksal zu Hause ausgeliefert. Särge werden hier durch die Straßen getragen, Begräbnisse nur noch sporadisch umgesetzt. Eine Frau berichtet: "Sie haben mir mitgeteilt, dass meine Mutter jetzt die Intensivpflege benötigt, es auf der Intensivstation aber keine Betten mehr gibt. Sie sagten, es gibt keine Betten. Vor einer Woche hatte die Regierung den Ausnahmezustand und die landesweite Abriegelung bis Ende Juni ausgeweitet. Somit trat in Peru die weltweit bislang längste Isolationsmaßnahme in Kraft. Etwa 148.000 Menschen wurden positiv getestet, die zweithöchste Zahl in Lateinamerika. Brasilien verzeichnet mittlerweile die zweithöchste Zahl an Corona-Infektionen weltweit, rund 465.000 sind es an der Zahl. Mehr als 27.000 Menschen starben dort an COVID-19. Präsident Jair Bolsonaro gerät unter anderem wegen seines Umgangs mit der Pandemie immer mehr unter Druck. Laut einer in dieser Woche veröffentlichten Umfrage bezeichnen 43 Prozent der Brasilianer seine Regierung als "schlecht".