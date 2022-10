STORY: Aus Protest gegen die Wahlniederlage des Präsidenten Jair Bolsonaro haben brasilianische Lastwagenfahrer am Montagmorgen Autobahnen im Süden des Landes blockiert. Die Bolsonaro-Anhänger verbrannten Reifen auf einer Autobahn-Zufahrt im Bundesstaat Mato Grosso, der für seine Getreideproduktion bekannt ist. Während sich hingegen viele Einwohner in Sao Paulo am Montagfrüh zufrieden über den Ausgang der Wahl äußerten: "Ich denke, dass es ein gutes Ergebnis ist und die Interesse aller Brasilianer widerspiegelt. Auch wenn das Ergebnis sehr knapp und fast 50:50 war. Ich hoffe, dass es in Brasilien jetzt wieder Frieden geben wird.“ "Ich bin glücklich über Lulas Sieg. Und hoffe, dass er all das macht, was Bolsonaro in 4 Jahren nicht gemacht hat. Ich hoffe, dass Lula die Dinge verbessert, zumindest ein bisschen. Vielleicht macht er keine riesigen Veränderungen, aber eventuell bekommt er ein paar Dinge besser hin.“ Laut dem Obersten Wahlgericht in Brasilien hat Lula da Silva am Sonntag 50,9 % der Stimmen erhalten, während Jair Bolsonaro 49,1 % erhielt. Die Amtseinführung Lulas ist für den 1. Januar geplant. Daher wird nun mit großer Anspannung auf die kommenden Wochen geschaut. Und darauf, wie Bolsonaro und seine Anhänger mit der jüngsten Niederlage umgehen werden.

