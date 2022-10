STORY: Rund 156 Millionen Brasilianerinnen und Brasilianer sind am Sonntag aufgefordert, einen neuen Präsidenten zu wählen. Damit endet ein langer und aggressiver Wahlkampf, der das Land gespalten hat. Die Umfrageinstitute sagen einen knappen Sieg des linken Ex-Präsidenten Lula da Silva gegen den ultrarechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro voraus. Den ersten Wahlgang Anfang Oktober hatte Lula mit fünf Prozent Vorsprung gewonnen, verfehlte aber die absolute Mehrheit knapp. Bei der Stichwahl an diesem Sonntag sehen jüngste Umfragen Lula bei 52 Prozent der gültigen Stimmen und Bolsonaro bei 48 Prozent. Bolsonaro ist damit stärker als erwartet. Die Unsicherheit über den möglichen Wahlausgang ist groß. Stimmen dazu aus Rio de Janeiro: "Ich warte darauf, dass Lula gewinnt. Wenn es nicht passiert, werde ich frustriert sein, aber ich denke, es hängt von Lula ab". "Jeder hat Angst, es ist sehr unsicher, wer gewinnt. Sie sind sehr nah beieinander, und wir werden erst am Sonntag Gewissheit haben." "Die Umfragen sind gelogen. Die Umfrage kommt aus Sao Paulo, sie haben sie in Lulas Haus gemacht." Experten befürchten, dass Bolsonaro bei einer Niederlage die Wahlergebnisse nicht anerkennen könnte und er und seine Anhänger für Unruhe sorgen. Zuvor hatte er öffentlich Zweifel an der Sicherheit des Wahlsystems geäußert. Für die Zukunft des Regenwaldes dürft die Wahl eine wichtige Weichenstellung werden. Unter Bolsonaro als Präsident hatte die Abholzung des Amazonas stark zugenommen. Während der Präsidentschaft von Lula von 2002 bis 2010 ging die Abholzung dagegen deutlich zurück.

