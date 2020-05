Jair Bolsonaros Haltung zur Corona-Pandemie hat ihm bereits viel Kritik eingebracht. Der rechtsgerichtete Präsident Brasiliens hat die Gefahr durch das Virus in jüngster Vergangenheit immer wieder heruntergespielt und sich auf andere Regierungsangelegenheiten konzentriert. In einer Rede vor Anhänger kritisierte er nun öffentlich den Kongress und die Gerichte des Landes und warf ihnen vor, sie würden sich demokratischen Prozessen im Land entgegensetzen. Hintergrund hierzu war, der Vorwurf gegen Bolsonaro, er habe den Chef der Bundespolizei entlassen, um sensible Ermittlungen gegen ihn zu verhindern und einen persönlichen Verbündeten für den Posten zu benennen. Während die Anhänger Bolsonaros am Sonntag gegen Eindämmungsmaßnahmen demonstrierten, veröffentlichten zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens einen offenen Brief an die Regierung. Darin fordern sie die Beamten dazu auf die Gruppen der Bevölkerung zu schützen, die an abgelegenen Orten lebt und kaum Zugang zur Gesundheitsversorgung hat. Um die Bevölkerung an das Befolgen der Schutzmaßnahmen zu erinnern wurde die Christus-Statue in Rio de Janeiro mit verschiedenen Nachrichten angeleuchtet. Am Sonntag wurde ein Anstieg der Infektionszahlen von weit über 4000 Fällen in 24 Stunden gemeldet, damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Brasilien auf über 100.000.