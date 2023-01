STORY: Der brasilianische Präsident Lula da Silva hat am Donnerstag in Brasilia vor Journalisten gesagt, dass er davon ausgehe, dass Mitglieder der Sicherheitskräfte an der Verwüstung des Regierungssitzes durch einen regierungsfeindlichen Mob unterstützend tätig waren. "Es ist wichtig zu betonen, dass es unter der Militärpolizei viele Leute gab, die daran beteiligt waren. Es gibt viele Personen der Streitkräfte, die mitschuldig sind. Ich bin überzeugt, dass die Tür des Palastes geöffnet wurde, um diese Leute hineinzulassen. Denn ich habe nicht gesehen, dass die Tür aufgebrochen wurde. Das bedeutet, dass jemand ihnen den Zugang erleichtert hat. Wir werden das untersuchen und herausfinden, was passiert ist." Lula äußerte weitere Kritik an der Armee. Denn sie habe auch nichts gegen das Lager von Bolsonaro-Anhängern unternommen, das bereits vor Monaten dort errichtet worden war. Tausende Bolsonaro-Anhänger haben am 8. Januar den Obersten Gerichtshof, den Kongress und den Präsidentenpalast gestürmt. Sie haben einen Militärputsch gefordert, wollten Präsident Lula stürzen und den Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wieder an die Macht bringen. Dabei hinterließen sie eine Spur der Verwüstung. Rund 1.800 Demonstranten wurden verhaftet.

