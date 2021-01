Kanzleramtschef Helge Braun hat für eine größere Impfbereitschaft in Deutschland geworben. Alle Impfstoffe würden in der EU ordentlich zugelassen und nicht durch Notverfahren. Wir haben beim Thema Sicherheit der Impfstoffe keine Abstriche gemacht", sagte Braun in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters: "Und insofern bin ich überzeugt, man kann diesen Impfstoffen nach dem Stand der Wissenschaft und dem Stand unseres Zulassungsrecht vertrauen. Und diese Impfung ist in ihren Risiken weit hinter den Risiken der Infektion selbst. Und deshalb ist die Impfung absolut sinnvoll. Für einen selber und auch dafür, dass wir als Gesellschaft insgesamt wieder zur Normalität zurückkehren können. Und deshalb ein klarer Appell fürs Impfen. Und auch die klare Bereitschaft, dass ich mich selbstverständlich auch selbst impfen lassen werde." Braun warnte vor einem deutlich längeren Corona-Lockdown in Deutschland, wenn die Bundesländer die gemeinsam getroffenen Corona-Beschlüsse nicht konsequent umsetzen. Hintergrund ist die Absicht einiger Länder wie Niedersachsen und Baden-Württemberg bereits Mitte des Monats Grundschulen teilweise wieder öffnen zu wollen. "Die große Sorge, die wir haben: Wenn wir jetzt vorzeitig zu Lockerungen kommen, dass der Effekt unseres Lockdowns dadurch gemindert wird. Und dass wir deshalb dann ab Ende Januar nicht mit dem Erfolg dastehen, den wir uns gewünscht haben. Das heißt, mit jeder Lockerung jetzt ist die Wahrscheinlichkeit auf noch länger notwendige Beschränkungen immer größer." Braun warnte zudem vor einem völligen Kontrollverlust durch die Ausbreitung der Virus-Mutationen, wie sie in Großbritannien und Irland registriert werden. Der von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossene harte Kurs sei gerade angesichts der Virus-Mutationen dringend nötig. Das gelte auch für die gemeinsam verabredete Bewegungsbeschränkung auf 15 Kilometer in Corona-Hotspots.

Mehr