Vertreter der am Braunkohle-Ausstiegsplan beteiligten Bundesministerien haben sich am Donnerstag zufrieden über die Einigung gezeigt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will das Gesetz noch in diesem Monate in den Bundestag einbringen. Dafür sei derzeit der 29. Januar vorgesehen. "Wir werden spätestens im Jahre 2038 keine Braunkohlekraftwerke mehr in Deutschland haben. Wir haben eine Revisionsklausel, die vorsieht, dass man Ende der zwanziger Jahre überprüft, ob der Ausstieg gegebenenfalls noch etwas schneller vonstattengehen kann. Wir haben eine Lösung gefunden, die es nicht mehr notwendig macht, den Hambacher Forst zu roden." O-TON BUNDESUMWELTMINISTERIN SVENJA SCHULZE (SPD) "Wir sind das erste Land, was verbindlich aus Atom und Kohle aussteigt, und es ist auch ein wichtiges internationales Signal, was wir damit senden." O-TON BUNDESFINANZMINISTER OLAF SCHOLZ (SPD) "Deutschland hat sich etwas Großes vorgenommen. Und wir sind jetzt dabei, die entscheidenden Weichen zu stellen. Ich bin sicher, wir werden das auch hinkriegen, weil wir die technologische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben, das zu tun." Trotz des vereinbarten Kohleausstiegs soll ein neues Steinkohlekraftwerk im nordrhein-westfälischen Datteln noch ans Netz gehen. Damit setze die Bundesregierung falsche Zeichen, glaubt Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser. "Es ist ein verheerendes Signal der Regierung Merkel, jetzt ein neues Kraftwerk mit Datteln IV ans Netz zu nehmen, in Zeiten, wo in Australien die Wälder brennen, Indonesien die Wälder brennen und wir auch in Deutschland die dramatischen Folgen des Klimawandels schon jetzt spüren. Hier fordern wir die Bundesregierung auf, jetzt im parlamentarischen Prozess das zu revidieren, Datteln IV nicht zu genehmigen und dann einen konsequenten Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle einzuläuten." Der Kohleausstieg ist eines der letzten großen Vorhaben der Regierung im Zuge des Klimapakets. Deutschland will damit sicher stellen, seine Ziele für 2030 zu erreichen. Dann soll 55 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden als 1990.