Am Donnerstagabend um 20:02 Uhr läuteten die Glocken der Gedächtniskirche in Berlin. Auf den Tag und die Minute genau vor drei Jahren war der islamistische Terrorist Anis Amri mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefahren. Neben dem zuvor ermordeten Lkw-Fahrer waren bei dem Anschlag elf Menschen ums Leben gekommen, der Tunesier verletzte zudem zahlreiche Besucher, teilweise sogar schwer. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gedachte mit Angehörigen, Überlebenden und Besuchern der Opfer vom 19. Dezember. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche erinnert längst nicht mehr nur an den ehemaligen deutschen Kaiser und den Zweiten Weltkrieg. Die grausame Tat hat Spuren hinterlassen. "Nach dem schrecklichen Geschehen haben Tag für Tag immer wieder viele Menschen an dieser Stelle innegehalten, auch ihnen ist dies ein wichtiger Ort, haben ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht, so auch heute schon seit den Vormittagsstunden, hat sich dieser Platz gefüllt." Drei Jahre nach dem Anschlag herrscht reges Treiben auf dem Weihnachtsmarkt. Eine Angehörige: "Es ist unsere Tochter, die hiergeblieben ist. Und wissen Sie, es vergeht kein Tag, wo ich daran denke. Und für mich gibt's kein Weihnachten mehr, in dem Sinne, seit drei Jahren. Ich habe heute versucht, hier auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen Freude dran zu finden. Aber es geht nicht." Heute ist der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gefühlt der sicherste der Welt. Sandgefüllte Stahlkörbe und tonnenschwere Betonpoller sind an der Straße aufgestellt, um mutmaßliche Angriffe abzuwehren. In diesem Jahr erwarten die Veranstalter rund eine Million Besucher. Einige Fragen sind auch drei Jahre nach dem Attentat noch offen: Warum wurden die Videoaufnahmen nicht schon früher an deutsche Behörden übermittelt, in denen Anis Amri drei Wochen vor dem Anschlag Attentate ankündigte? Was wussten ausländische Geheimdienste? Und wieso hat niemand gehandelt? Der Untersuchungsausschuss im Bundestag hat mittlerweile aufgedeckt, dass auch das BKA zahlreiche Hinweise auf Amri gehabt hatte. Laut einem Insider sei das Problem allerdings gewesen, dass Amri durch so viele Bundesländer ging - und es keine klaren Kompetenzen gab.