In Bremen hat am Sonntagmorgen die Wahl für eine neues Landesparlament begonnen, die Bremer Bürgerschaft. Dabei wird mit Spannung erwartet, ob die SPD um Bürgermeister Carsten Sieling ihre jahrzehntelange Dominanz in dem aus Bremen und Bremerhaven bestehenden, kleinsten Bundesland behaupten kann. Rund 478.000 Wahlberechtigte entscheiden über die Zusammensetzung des neuen Landesparlamentes. Umfragen sagen einen Vorsprung der CDU und starke Verluste für die Sozialdemokraten voraus. Spannend könnte auch die Koalitionsfrage werden. Nach letzten Umfragen sind sowohl ein rot-rot-grünes Bündnis, eine große Koalition sowie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen in der Bremer Bürgerschaft möglich.