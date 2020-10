Am Jahrestag der heftigen Proteste gegen soziale Ungleichheit in Chile brannten in der Hauptstadt Santiago auch zwei Kirchen. Auf Amateuraufnahmen ist zu sehen, wie ein brennender Kirchturm einstürzt. Die zunächst friedlichen Demonstrationen Zehntausender Chilenen in der Hauptstadt Santiago waren nach Einbruch der Dunkelheit in Unruhen umgeschlagen. Augenzeugen berichteten von Plünderungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Brennende Barrikaden und Feuerwerkskörper hätten in einigen Stadtteilen für Chaos gesorgt. Im Oktober und November 2019 waren in Chile täglich Tausende auf die Straße gegangen, um einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung sowie eine Abkehr vom neoliberalen Wirtschaftssystem zu fordern. Mehr als 30 Menschen kamen dabei ums Leben. Zuletzt hatten die Proteste in dem südamerikanischen Land wieder zugenommen. Innenminister Victor Perez verurteilte die gewaltsamen Ausschreitungen und sprach sich für friedliche Kundgebungen aus. Er forderte die Chilenen auf, mit der Abstimmung im kommenden Verfassungsreferendum am 25. Oktober ihre Differenzen beizulegen. Dann stimmen die Chilenen darüber ab, ob sie eine neue Verfassung wollen. Dies war eine der Kernforderungen der Demonstranten im vergangenen Jahr.

