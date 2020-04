Auf einer Müllkippe nahe der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat große Schwierigkeiten, den brennenden Müll zu löschen. Laut Behörden stehen vierzig Prozent der riesigen Deponie in Flammen. Und die Anwohner leiden unter dem giftigen Rauch. O-TON ANA MARIA SANCHEZ, ANWOHNERIN: "Wir können nicht mehr Atmen, nicht am Tag und nicht in der Nacht. Schauen sie sich an, wie es uns geht. Wenn sich die Windrichtung ändert, öffnen wir die Türen, wenn der Rauch kommt, verkriechen wir uns in der Ecke. So gehen wir mit dem Rauch um." Die Behörden versuchen nun herauszufinden, was den Brand ausgelöst hat. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit den hohen Temperaturen, die seit Tagen in der Region herrschen.