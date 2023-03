STORY: Carsten Breuer ist mit militärischen Ehren als neuer Generalinspekteur der Bundeswehr in sein Amt eingeführt worden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius empfing den General dazu am Freitag im Berliner Bendlerblock. Breuer habe mehrfach gezeigt, was es bedeute, Führung in Ausnahme- und Krisensituationen zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen, schrieb Pistorius in einem auf der Webseite seines Ministeriums veröffentlichten Tagesbefehl. Breuer leitete seit Juni vergangenen Jahres das von ihm aufgebaute Territoriale Führungskommando der Bundeswehr. Von 2021 bis 2022 führte er den Corona-Krisenstab der Bundesregierung. Breuer folgt auf Eberhard Zorn, der das Amt des Generalinspekteurs seit 2018 inne hatte. Als ranghöchster Soldat soll der 58-Jährige nun die von der Bundesregierung ausgerufene Zeitenwende bei der Bundeswehr umsetzen.

Mehr