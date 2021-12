Hoher Besuch im Klinikum Schwabing in München am Mittwoch: Der Leiter des Corona-Krisenstabes im Bundeskanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, war zu einem Informationstreffen in das Krankenhaus gekommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zuvor in Berlin vor einer fünften Corona-Welle mit der Omikron-Variante gewarnt. Sie dürfte das Infektionsgeschehen hierzulande in Kürze dominieren, doch werde Deutschland die Variante in den Griff bekommen, sagte Lauterbach. Bund und Länder hatten am Dienstag wegen der rasanten Ausbreitung der hochinfektiösen Variante beschlossen, dass bei privaten Treffen ab dem 28. Dezember generell nur noch maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht dazu. Clubs und Diskotheken müssen schließen, Großveranstaltungen wie Fußball-Spiele bis auf weiteres ohne Zuschauer ausgetragen werden. Das RKI hatte dagegen "maximale Kontaktbeschränkungen" empfohlen, die ab sofort bis zunächst Mitte Januar gelten sollten.

