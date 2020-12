Die Bexit-Verhandlungen gehen in die Verlängerung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson erklärten am Sonntag gemeinsam, sie hätten ihre Teams mit der Fortsetzung der Unterredungen beauftragt. Johnson selbst dämpft allerdings die Erwartungen. "Ich fürchte, wir sind bei einigen wichtigen Dingen noch sehr weit auseinander. Aber wo es Leben gibt, gibt es Hoffnung, wir werden weiter reden, um zu sehen, was wir tun können. Das Vereinigte Königreich wird sich sicherlich nicht aus den Gesprächen zurückziehen. Ich denke, die Menschen würden von uns erwarten, dass wir diese extra Meile gehen." Zuvor war eine weitere Frist bei den Verhandlungen ergebnislos verstrichen. Ursprünglich hatten Johnson und von der Leyen eine endgültige Entscheidung bis Sonntag gefordert, sich in einem persönlichen Telefonat dann aber doch auf weitere Gespräche verständigt. Weniger als drei Wochen vor dem Ende der Übergangsphase, in der sich nach dem EU-Ausstieg der Briten Ende Januar kaum etwas geändert hat, setzen die Gemeinschaft und Großbritannien damit auf eine Lösung in letzter Minute. Hauptstreitpunkte für eine Einigung waren zuletzt vor allem Fischereirechte und Regeln für einen fairen Wettbewerb. Bei einem harten Bruch drohen größere Belastungen für die Wirtschaft. An den Grenzen werden Verzögerungen erwartet, Handelsunterbrechungen und die Erhebung von Zöllen dürften Firmen belasten und könnten auch die Finanzmärkte erschüttern.

