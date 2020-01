Zum offiziellen EU-Austritt Großbritanniens ist der Dax am Freitag höher gestartet. Der deutsche Leitindex legte zum Handelsauftakt rund 0,3 Prozent zu. Der Schmerz hält sich in Grenzen, sagt Robert Halver von der Baader Bank. "Man ist schon traurig. Aber seit drei Jahren haben wir dieses Thema. Jetzt haben wir eine Entscheidung. Das entspannt. Aber die Hoffnung ist auch hier sehr groß, dass wir Good Bye sagen. Und Good bye heißt auf Wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen." Großbritannien verlässt rund dreieinhalb Jahre nach dem Referendum am Freitag offiziell die EU. Die Sorge vor einem Dämpfer für die Weltwirtschaft durch das neue Coronavirus ließ Anleger aber weiter vorsichtig agieren. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Donnerstagabend einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.