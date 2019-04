Großbritannien rettet sich kurz vor einem harten Crash aus der EU in eine Verlängerung von knapp einem halben Jahr. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union räumten dem Vereinigten Königreich auf einem Sondergipfel in Brüssel einen weiteren Aufschub ein, dieses Mal bis zum 31. Oktober. Damit müsste Großbritannien an den Wahlen für das europäische Parlament teilnehmen. Premierministerin Theresa May erklärte, wenn die Brexit-Vereinbarung vor dem 22. Mai ratifiziert werde, müsse das Königreich nicht mehr an der Abstimmung teilnehmen. Ihr Land müsse die EU so schnell wie möglich mit einem Abkommen verlassen. Sie wolle nicht so tun, als ob die kommenden Wochen einfach werden würden. Ein längerer Aufschub wurde vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron gestoppt. Dieser hatte in der stundenlangen Debatte mit den Spitzen der anderen EU-Länder seinen Widerstand mit den Gefahren für die EU-Institutionen und die Europa-Wahl begründet. Andere Politiker hatten sich für eine Verzögerung von neun Monaten bis zu einem Jahr eingesetzt. "Bitte verschwendet die Zeit nicht", sagte Donald Tusk am frühen Donnerstagmorgen. Der EU-Ratspräsident erklärte, die Verlängerung sei ein wenig kürzer, als er erwartet habe. Die Zeit sollte aber ausreichen, um die beste Lösung zu erreichen. Der 31. Oktober ist mit Bedacht gewählt, da Amtszeiten von Tusk und der derzeitigen Juncker-Kommission enden. Merkel zog ein positives Fazit des Gipfels. May habe eine konstruktive Rolle Großbritanniens auch nach der Europawahl zugesagt. Der entscheidende Punkt in den Beratungen sei gewesen, wann das britische Parlament seine Zustimmung zu dem Austritt geben werde. Die britische Premierministerin lotet seit vergangener Woche erstmals mit der oppositionellen Labour-Partei aus, inwieweit ein Kompromiss möglich wäre. Dafür benötigt sie mehr zeitlichen Spielraum. Der Prozess sei für die größten Parteien des Königreichs ein "historischer Schritt" und Neuland, sagte ein EU-Diplomat. Es werde aber nicht sehr schnell gehen.