Sie zogen am Freitag demonstrativ und unter Begleitung von Dudelsackmusik aus dem EU-Parlament in Brüssel: Die 29 Abgeordneten der britischen Brexit-Partei. Für sie ist Freitag, der 31. Januar, ein Grund zum Feiern. Ann Widdecombe von der Brexit-Partei: "Heute feiern wir den Beginn unserer Unabhängigkeit. Die Möglichkeit, unsere eigenen Gesetze zu kontrollieren, unsere eigenen Handelsverträge und unsere eigenen Grenzen. Wir glauben, dass Großbritannien nun in eine glückliche Zukunft gehen kann." Die Brexit-Partei von Gründer Nigel Farage hatte sich den Brexit als fast ausschließliches Ziel auf die Fahnen geschrieben. Bei der britischen Europawahl am 23. Mai 2019 erreichte die Partei 30,5 % der Stimmen und wurde damit stärkste Kraft des Landes. Dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum wird Großbritannien in der Nacht zu Samstag aus der Europäischen Union austreten. Ändern wird sich aber zunächst wenig. Denn direkt im Anschluss beginnt die Übergangsphase, die bis Ende 2020 angelegt ist. In dieser Zeit sollen die künftigen Beziehungen der Briten und der EU geklärt werden - inklusive eines Freihandelsabkommens.