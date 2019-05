So hatte sich Nigel Farage seinen Besuch im nordenglischen Newcastle bestimmt nicht vorgestellt. Von oben bis unten mit einem Milchshake bekleckert, läuft der Politiker am Montag sichtlich bedient durch die Straßen. Was war passiert? Bilder zeigen den Angreifer höchstpersönlich, der kurze Zeit nach dem Angriff von der Polizei festgenommen wurde. Nach einer Rede hatte er den Brexit-Befürworter Farage mit der Erfrischung überrascht und wollte ihm vermutlich mitteilen, was er von seiner Politik hält. Farage dürfte das bestimmt egal sein. Eine Woche vor der EU-Wahl führt seine neue Brexit-Partei in einer Umfrage mit großem Vorsprung von den Tories von Premierministerin Theresa May und der oppositionellen Labour-Partei.