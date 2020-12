Die Verhandlungen in Brüssel dauern noch an. Doch an der französischen Kanalküste werden die Lkw-Staus bereits länger. Richtung Großbritannien stehen die Fahrer mit ihren Lkw viele Stunden lang. Besonders vor Calais, dem wichtigsten französischen Hafen nach Großbritannien: "Die Situation kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Es ist schlimm für die Fahrer. Ich weiß gar nicht wie es werden soll, wenn im neuen Jahr der richtige Brexit kommt. Schon jetzt sind ständig Staus an der Grenze, an den Fähren, am Zug. Gestern in Dover vor dem Eurotunnel waren es 12 Kilometer Stau. Ich bin ein alter Hase, ich bin von der anderen Seite ans Terminal gefahren. Da gab es keine Wartezeit." "Ich bin gestern hier angekommen, am Zug-Terminal. Da habe ich zehn Stunden gewartet. Dann nach Ashford, Hänger tauschen. Auf dem Rückweg habe ich sieben Stunden gewartet. Es ist total verrückt. Normalerweise warte ich nicht länger als eine Stunde am Zug. Jetzt sind es zehn oder 17 Stunden." Calais-Dover ist die kürzeste Seeroute zwischen Großbritannien und der EU - nur 37 Kilometer. Calais wickelt etwa 2 Millionen Lkw pro Jahr ab. Der Hafen hat 6 Millionen Euro investiert, um eine neue harte Grenze managen zu können. Französische Zollbeamte räumen jedoch ein, dass sie keine Ahnung haben, wie viele Unternehmen von Portugal im Westen bis nach Rumänien und Polen im Osten vorbereit sind, um die Bürokratie einer EU-Außengrenze zu bewältigen.

