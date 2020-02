Erleichtert und zu Tränen gerührt jubelten sie dem Countdown zum endgültigen Brexit entgegen - all diejenigen, die schon längst nicht mehr Teil der Europäischen Union sein wollten. „Jetzt sind wir endlich wieder ein freies, unabhängiges Land, wir können unsere eigenen Gesetze bestimmen, unsere eigenen Steuern erheben, unser Land wieder sicher machen. Wunderbar." „Wunderbar. Es hat so lange gedauert, und jetzt sind wir sie endlich los. Ich kann nicht fassen, dass wir uns Europa so lange angetan haben. Die ganzen Beleidigungen, die wir einstecken mussten, unser Premierminister, unser Land, unsere Queen. Jetzt sind wir sie los." „Ich habe mir diesen Schirm aufgesetzt, für die Tränen der EU-Freunde." Ministerpräsident Boris Johnson trat nicht öffentlich auf, sondern feierte privat in der Downing Street, während es mehr als 5.000 Menschen unweit seines Hauses krachen ließen. Gastgeber der Party neben dem britischen Parlament war Nigel Farage, Parteiführer der Brexit Partei, dem für sein vehementes Eintreten gegen die EU unlängst der Spitzname Mr. Brexit verpasst wurde. Neben unzähligen Britischen Flaggen sangen die Brexiteers patriotische Lieder, bevor sie die Party in den umliegenden Straßen fortsetzten. Vor dem schottischen Parlament in Edingbourough protestierten Menschen gegen den Brexit, und für eine Abspaltung Schottlands vom Rest Großbritanniens. Abgeordnete der pro europäische eingestellten Liberal Democrats hingegen projizierten eine Liebesbotschaft an die EU eine Klippe unweit der Küstenstadt Dover, an der ein Großteil der Schiffe vom Festland Europa anlegen. In Berlin herrschte kurz vor Mitternach eher bedrückte Stimmung. Der Chorleiter der britischen Botschaft, Andrew Sims, hatte zu einem Flashmob aufgerufen und pünktlich zu dem historischen Moment die Europahymne Ode an die Freude angestimmt. Mit dem Glockenschlag ging nicht nur die 47-jährige Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU zu Ende, sondern auch das zähen Ringen der vergangenen Dreieinhalb Jahre um das Ob, Wann und Wie des Austritts. Anti-Brexit Künstler in den Niederlanden setzten dies bei einem Abschieds-Event in Amsterdam in Szene, wo sie symbolisch den britischen Premier Boris Johnson gegen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in den Ring stiegen ließen. Vermutlich ein treffendes Bild, denn jetzt müssen die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU geklärt werden - inklusive eines Freihandelsabkommens. Gerechnet wird mit schwierigen Verhandlungen.