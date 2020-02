In den Niederlanden sind am Mittwoch zwei Briefbomben explodiert. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Es werde untersucht, ob es einen Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von Briefbomben gebe, deretwegen seit Anfang Januar ermittelt werde. Eine Explosion ereignete sich in einer Poststelle der Bank ABN Amro in Amsterdam. Ein Beschäftigter dort habe ein Zischen gehört, als er dabei war, einen Brief zu öffnen. Er habe diesen daraufhin weggeworfen, teilte die Amsterdamer Polizei mit. Es habe eine kleine Explosion gegeben. Die zweite Detonation fand in einem Büro der japanischen Elektronikfirma Ricoh in Kerkrade statt. Die Polizei geht Medienberichten zufolge von Erpressung als Motiv aus. Sie ermittelt seit dem 3. Januar wegen einer ganzen Reihe von Briefbomben, die vermutlich dieselbe Person verschickt hat. Alle Briefbomben wurden abgefangen, bevor sie explodieren konnten. Frühere Ziele waren unter anderem ein Hotel, eine Tankstelle, eine Garage sowie das Büro eines Immobilienmaklers.