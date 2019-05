Im Briefwahlamt im Rathaus Zehlendorf in Berlin herrschte am Dienstag reger Betrieb. Viele nutzten die Möglichkeit, ihre Stimme zur Europawahl schon vor dem eigentlichen Wahltag am kommenden Sonntag abzugeben. Und zwar per Briefwahl. Der Stimmzettel mit dem Kreuz bei der gewünschten Partei kommt in den blauen Stimmzettelumschlag, dann muss der Wahlschein unterschrieben werden und zusammen mit dem blauen Umschlag in den roten Wahlbriefumschlag gesteckt werden. Erst wenn dieser zugeklebt ist, kommt er in die Wahlurne. Und wer das alles lieber zu Hause und nicht in einer der bereitgestellten Wahlkabinen erledigen will, kann den Wahlbrief auch per Post schicken, nur eben rechtzeitig: Bis spätestens 18.00 Uhr am Wahlabend muss er bei der zuständigen Stelle angekommen sein. Bereits ab Mitte April konnten die Wahlberechtigten in einem der 19 Briefwahlämter, die über Berlin verteilt eingerichtet wurden, ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel machen. Gute Gründe für die Briefwahl gibt es viele: "Weil wir am Sonntag nicht in Berlin sind und wir gerne mitwählen wollen. Deshalb müssen wir das heute hier machen." "Wir gehen zur Briefwahl, weil wir nicht in unser Wahlbüro möchten, das ist nämlich unser altes Gymnasium. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir hier wählen gehen, weil wir hier nämlich hier niemanden antreffen, den wir vielleicht beim Wählen nicht sehen möchten. Deswegen finden wir sehr schön, dass es diese Alternative gibt." "Also ich denke lieber die Briefwahl anzunehmen, als gar nicht wählen zu gehen. Und ich sage mal, wenn schönes Wetter draußen ist, merkt man ja immer, dass die Wahlbeteiligung runtergeht. Insofern würde ich das auf jeden Fall vorziehen, auch wenn es sich in die Länge zieht." In den vergangenen Jahren hat der Anteil der Briefwähler immer mehr zugenommen. Der Bundeswahlleiter Georg Thiel sieht diesen Anstieg kritisch. Dadurch, dass der Wartezeitraum auf mehrere Wochen gestreckt werde, beeinflusse dies die Prinzipien der gleichen und geheimen Wahl, sagte Thiel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Verfassung und die darauf beruhenden Gesetze, würden grundsätzlich die Stimmabgabe an der Urne am Wahlsonntag vorsehen. Dennoch: Wenn am 26. Mai die Wahllokale zur Europawahl ihre Türen öffnen, werden viele schon lange gewählt haben.