Vergabe des Bundesverdienstkreuzes am Freitag in Berlin an den Kommandeur des Bundeswehr-Evakuierungseinsatzes in Afghanistan, Jens Arlt. Im August wurden bei der Operation in Kabul über das Drehkreuz der usbekischen Hauptstadt Taschkent von der Bundeswehr mehr als 5.300 Personen aus 45 Ländern unter schwierigsten Bedingungen in Sicherheit gebracht. Zuvor hatte Anhänger der radikalislamischen Taliban die afghanische Hauptstadt überraschend schnell unter ihre Kontrolle gebracht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Herr General Arlt, wenn ich Sie heute mit dem Verdienstorden auszeichne, dann geht es um Ihre besonderen Verdienste, die über das Erwartete und über das Erwartbare hinausgehen. Sie haben die militärische Evakuierung unter außergewöhnlicher Gefahr auf vorbildliche Weise geführt. Sie haben diese Leistung unter ständiger Bedrohung, in einem unübersichtlichen Umfeld, physischen wie psychischen Extrembedingungen und nicht zuletzt unter intensiver Beobachtung durch Medien, Politik und Bevölkerung erbracht." General Jens Arlt wurde mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland auszeichnet und zeigte sich sehr dankbar: "Erst mal ist es eine Ehre und dafür vielen herzlichen Dank, dass Sie die Leistung hier würdigen, weil es sicherlich ein besonderer Einsatz war, eine besondere Form. Es erfüllt mich mit Stolz persönlich ausgezeichnet zu werden, ich bin genauso überrascht, hatte das auch in anderem Kreise gesagt, dass mir diese Ehre zuteil wird. Denn dieser Verdienst und die Auszeichnung, die ich jetzt persönlich halte, ist stellvertretend für alle, alle, die ich führen durfte, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben." Der 52-jährige Arlt kann bereits zurückschauen auf führende Funktionen im Verteidigungsministerium sowie beim Kommando Spezialkräfte, KSK. Seine Auslandseinsätze waren unter anderem im Kosovo und in Afghanistan.

