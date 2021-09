HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext "Es ist so, es ist eine Riesenenttäuschung für die Union insgesamt, das darf man auch nicht beschönigen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir noch die Möglichkeit haben eine Regierung zu bilden. Es gibt keine klare Mehrheit für einen Kanzlerkandidaten, und insofern werden wir jetzt in die Gespräche hineingehen, und schauen, dass wir es schaffen eine stabile Koalition der Mitte zu bilden. (SCHNITT) Also es ist so, dass morgen unsere Bundestagsfraktion tagt, und wir sind da in Gesprächen, aber ich würde gerne Fraktionsvorsitzender bleiben. Dankeschön."

Mehr