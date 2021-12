Das britische Parlament hat am Dienstag für eine Impfpflicht für Mitarbeiter der Gesundheits- und Sozialdienste in England gestimmt. Die Entscheidung gehört zu einer Reihe von Verschärfungen im Kampf gegen Omikron. Auch die Maskenpflicht soll erweitert werden. Die Maßnahmen sind umstritten: Etwa 100 konservative Abgeordnete von Premierminister Boris Johnson stimmten gegen die Vorlage seiner Regierung. Unterdessen verzeichnete Großbritannien am Dienstag fast 60.000 Neuinfektionen, der höchste Wert seit Januar. Es wurden 150 weitere Todesfälle registriert. Zudem stieg die Zahl der ins Krankenhaus eingelieferten Patienten in der vergangenen Woche um zehn Prozent im Vergleich zur Woche zuvor. Johnson warnt vor einer Flutwelle von Infektionen durch Omikron.

