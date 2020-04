Es war ein eindrucksvoller Kraftakt und ein Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn alle am gleichen Strang ziehen. In London wurde in kürzester Zeit eine komplette Messehalle zu einem Notkrankenhaus umgebaut. Und das ist nur einer Woche. Das ExCel-Gebäude im Osten Londons verfügt über rund 4000 Betten und Tausende Beamtmungsgeräte. Verantwortlich für den Bau des Feldlazaretts mit dem Namen «NHS Nightingale» sind Ingenieure des Militärs sowie private Bauunternehmen. Zunächst sollen hier nur einige Dutzende Patienten behandelt werden, wenn das Krankenhaus komplett hochgefahren wird, werden es deutlich mehr sein. Großbritannien hatte für die nächsen sechs Monate 3000 Reservisten einberufen. Sie sollen unter anderem das Gesundheitssystem NHS medizinisch und logistisch unterstützen. Die Zusammenarbeit klappe hervorragend, sagt Major Chris Alderson: "Hier haben wir Planer des Militärs, die mit Mitarbeitern des NHS und anderen Angestellten zusammenarbeiten. Wir arbeiten wirklich gut zusammen. Jeder will etwas bewegen. Und jeder hat sich in seine Aufgabe vertieft." Am Mittwoch wurden in Großbritannien erstmals mehr als 500 Corona-Todesfälle in einem Zeitraum von 24 Stunden gemeldet. Nach scharfer Kritik an fehlenden Corona-Testmöglichkeiten hat Regierungschef Boris Johnson angekündigt, die Zahl der Tests "massiv zu erhöhen". Der Premierminister meldete sich in der Nacht zum Donnerstag in einer Videobotschaft von Downing Street aus, wo er unter Quarantäne steht. "Wir werden die Tests massiv ausweiten", sagte der Premierminister.