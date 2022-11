STORY: Nach lediglich zwei Wochen im Amt verliert der britische Premierminister Rishi Sunak bereits sein erstes Kabinettsmitglied. Staatsminister Gavin Williamson kündigte am Dienstagabend seinen Rücktritt an. Der konservative Abgeordnete war nach Medienberichten über Mobbing und Einschüchterung unter Druck geraten. Williamson war 2019 als Verteidigungsminister entlassen worden. Er soll damals geheime Informationen weitergegeben haben. Der frisch ernannte Premier Sunak ist ein Ex-Hedgefonds-Manager von Goldman Sachs. Er hatte sich Ende Oktober im Rennen um den Vorsitz der konservativen Tory-Partei durchgesetzt und damit den Weg in den Amtssitz des Regierungschefs in Downing Street 10 geebnet. Sunak ist der dritte Premierminister in weniger als zwei Monaten. Seine Vorgängerin Liz Truss hatte erst Anfang September Boris Johnson abgelöst, der nach zahlreichen Skandalen die Ämter als Partei- und Regierungschef abgeben musste.

Mehr