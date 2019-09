Das britische Parlament hat für die Verschiebung des Brexit bis zum 31. Januar 2020 gestimmt, falls es vorher keinen Ausstiegsvertrag gibt. Am Mittwochabend votierten in London 327 Abgeordnete für das Gesetz zur Brexit-Verschiebung, 299 dagegen. Damit stellt sich das britische Unterhaus gegen Premierminister Boris Johnson, der Großbritannien spätestens bis zum 31. Oktober aus der EU führen will und dafür auch einen Brexit ohne Vertrag in Kauf nehmen würde. Das Gesetz muss jetzt noch vom Oberhaus gebilligt werden. Johnson erklärte in einer ersten Stellungnahme, nun müsse die Nation entscheiden, ob er oder der Führer der Opposition nach Brüssel gehe, um über den Brexit zu verhandeln. Er forderte vorgezogene Neuwahlen zum 15. Oktober. "Wenn ich nach Dienstag dem 15. Oktober immer noch Premierminister bin, dann werden wir die EU am 31. Oktober mit einem - so hoffe ich - viel besseren Abkommen verlassen." Labour-Chef Jeremy Corbyn erteilte den Neuwahl-Plänen erneut eine Absage. Man habe kein Vertrauen in Premierminister Boris Johnson und werde sich nicht austricksen lassen, so Corbyn. Bei den Menschen, die sich am Mittwoch vor dem Unterhaus versammelt hatten, löste die politische Entwicklung gemischte Gefühle aus: "Ich denke, dass das hervorragend ist. Denn die eigentliche Botschaft ist, dass wirklich nichts, dass das Parlament daran hindert, in gewohnter Weise zu arbeiten, irgendetwas mit Demokratie zu tun hat. Deshalb hat das Parlament wieder die Kontrolle übernommen und einen Weg gefunden, zu arbeiten. Ich denke, das sind wirklich gute Nachrichten. Es wäre sehr beängstigend, wenn es anders wäre." "Es macht mich sehr traurig, ich bin im Mark getroffen. Ich liebe meine Land und bin in dem Glauben an die britische Justiz erzogen worden. Ich fühle mich so, als ob ich betrogen wurde. Dass meine Stimme beim Referendum, meine Entscheidung die EU zu verlassen, nicht respektiert wurde." Bei aller Unklarheit, die jetzt in Großbritannien herrscht. Soviel ist klar: Das letzte Kapitel im Brexit-Drama ist noch lange nicht geschrieben.