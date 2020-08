Der Fotograf Misan Harriman ist der erste Schwarze, der das Cover der weltbekannten britischen Modezeitschrift Vogue fotografiert hat. Harrimans Titelbild zeigt den Fußballspieler Marcus Rashford, der dazu beigetragen hat, dass sich die britische Regierung stärker um benachteiligte Kinder kümmert. Sowie Adwoa Aboah, ein Model und eine Vorkämpferin ins Sachen Gesundheit. "Es ist schon sehr seltsam, es in der Hand zu halten. Es ist eine unglaubliche Kombination aus intensiver Planung und Timing. Und Marcus und Adwoa auf der Titelseite zu sehen, erfüllt mich mit Hoffnung und Empathie. Und das ist es, was die beiden auch repräsentieren." Für den Fotografen spiegeln die Bilder einen Sommer der Proteste nach dem Tod des Schwarzen George Floyd durch Polizeigewalt in den USA wider. In der Folge hatte sich auch in Großbritannien die "Black Lives Matter"-Bewegung formiert. Und es waren Harrimans Bilder der Londoner Black-Lives-Matter-Bewegung, die dem Chefredakteur der Vogue, Edward Enninful, aufgefallen waren - dem ersten Schwarzen, der das Magazin leitet. "Wenn ich damit den Branchen helfen kann, ihre Personalpolitik zu ändern und die Zusammensetzung der Vorstände und wie sie die Kultur ihrer Unternehmen sehen, und dann auch Menschen eine faire und gleiche Chance geben, dann, glaube ich, dass dieses Titel-Bild hier, der Resonanz nach zu urteilen, mit eine kleine Rolle dabei spielt, genau das zu tun." Das vollständige Feature kann man in der September-Ausgabe der britischen Vogue lesen, die ab dem 7. August als digitaler Download und an Zeitungsständen erhältlich ist.

