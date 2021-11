"Best day ever!" Für Popstar Britney Spears war Freitag der beste Tag überhaupt, wie sie über Social Media verkündete. Am Freitag erhielt die Sängerin die Freiheit über ihr Leben und ihre Finanzen zurück. Ein Richter in Los Angeles hat die Vormundschaft aufgehoben, die Britneys Vater 13 Jahre lang innehatte, und durch die sich die Sängerin laut eigener Aussage extrem unfrei fühlte. Britneys Anwalt Mathew Rosengart verkündete die Nachricht vor zahlreichen Fans, die sich vor dem Gerichtsgebäude versammelt hatten. Die 39-jährige Sängerin war bei der Anhörung am Freitag nicht anwesend, bedankte sich aber über Social Media bei ihren Fans. Die Vormundschaft wurde von Britneys Vater Jamie eingerichtet und überwacht, nachdem sie 2007 einen öffentlichen Zusammenbruch erlitten hatte und wegen nicht genannter psychischer Probleme ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Im Juni erklärte sie vor Gericht, dass sie durch die Vormundschaft traumatisiert worden sei. Sie sei gegen ihren Willen zur Arbeit und zur Einnahme von Medikamenten gezwungen worden und habe nicht einmal heiraten oder sich die Haare und Nägel machen lassen dürfen. Die Vormundschaft begann im September zu bröckeln, als Jamie Spears in einer plötzlichen Kehrtwendung sagte, er unterstütze die Beendigung der Vormundschaft. Sie habe Britney geholfen, werde aber nun nicht mehr gebraucht. Das Interesse an dem Fall wurde im vergangenen Jahr durch Dokumentarfilme und die #FreeBritney-Bewegung von Fans geweckt, die sich fragten, warum die Sängerin unter Einschränkungen lebte, während sie erfolgreich durch die Welt tourte und Millionen von Dollar verdiente. Britneys Anwalt sagte, es sei ein "Sicherheitsnetz" eingerichtet worden, um ihr den Übergang zurück ins normale Leben zu erleichtern.

