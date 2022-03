STORY: Hollywood-Star Bruce Willis beendet seine Schauspiel-Karriere. Das teilte seine Familie in einer Stellungnahme am Mittwoch mit. Der 67-Jährige leidet demnach unter einer Sprechstörung. Die sogenannte Aphasie sei bei einer ärztlichen Untersuchung diagnostiziert worden. Zur Ursache äußerte sich die Familie nicht. Willis ist einer der bekanntesten Filmschauspieler Hollywoods. In seiner vier Jahrzehnte währenden Karriere hat er in rund 100 Filmen mitgewirkt. Für seine Rollen in "Pulp Fiction" und "The Sixth Sense" wurde er mit einem Golden Globe Award und zwei Emmys ausgezeichnet. Am bekanntesten ist Willis jedoch für seine Rolle eines knallharten New Yorker Cops, der in den fünf "Stirb Langsam"-Filmen von 1988 bis 2013 die Bösewichte verfolgte.

