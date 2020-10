Bilder der Zerstörung in dem 50.000-Einwohner-Ort Stepanakert im umkämpften Berg-Karabach. Trotz der vor wenigen Tagen vereinbarten Waffenruhe beschuldigen sich die verfeindeten Nachbarländer Aserbaidschan und Armenien am Dienstag gegenseitig, diese immer wieder zu brechen. Eine 77-jährige Bewohnerin des Orts beschreibt die Lage: "Seit Wochen sitzen wir in einem Keller. Wir haben alle kleinen Kinder weggebracht, weil sie vor Angst nicht mehr sprechen können. Jetzt gibt es nur noch ältere Menschen in Rollstühlen, die da sind. Es ist beängstigend, man kann es sich nicht vorstellen. Immer wenn eine Granate fliegt, wissen wir nicht, wen sie treffen wird und zittern im Keller und fragen uns: Was, wenn sie hier einschlägt? Jeden Tag leben wir mit dieser Angst." Ungeachtet internationaler Appelle zur Einhaltung der Waffenruhe dauern die schweren Gefechte um die Südkaukasusregion Berg-Karabach nach Angaben von Behörden an. Die Anzahl der getöteten Zivilisten sei auf 31 gestiegen, teilten die Behörden in Berg-Karabach mit. Die Anzahl der getöteten Karabach-Soldaten liege bei 532, hieß es am Nachmittag. Aserbaidschan machte bislang keine Angaben zu Verlusten in den eigenen Reihen. Die beiden Ex-Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten um die bergige Region, in der rund 145.000 Menschen leben. Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. In einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor rund 30 Jahren verlor Aserbaidschan die Kontrolle über das Gebiet. Es wird von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt. Seit 1994 gilt eine brüchige Waffenruhe. Die Türkei steht in dem Konflikt auf der Seite Aserbaidschans, während Armenien Russland als Schutzmacht ansieht.

