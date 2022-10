STORY: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will laut Medienberichten den Präsidenten des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, abberufen. Für ihn werde so schnell wie möglich eine neue Verwendung und für das BSI ein Nachfolger gesucht, meldete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. An einer für Donnerstag geplanten gemeinsamen Pressekonferenz zur Vorstellung des BSI-Berichts werde Faeser nicht mehr teilnehmen. Grund für die Abberufung seien Berichte über mögliche Kontakte Schönbohms in russische Geheimdienstkreise über den Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. Beim Bundesinnenministerium war am Sonntagabend zunächst kein Kommentar zu erhalten.

