Lautstark und gut gelaunt zeigten sich am Mittwoch Tausende Demonstranten, die für die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf die Straße gingen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat den Aufruf zu den diesjährigen Demonstrationen ganz ins Zeichen der anstehenden Europawahlen gestellt - Europa Jetzt aber richtig! Heißt es auf den Bannern des DGB. Verdi-Chef Frank Bsirske sagte dazu am Rande einer Kundgebung in Hamburg: "Da stehen mit den Europawahlen Richtungsentscheidungen an, wo auf der einen Seite Kräfte sind, die zurück wollen zu nationaler Beschränktheit, und auf der anderen Seite viele wissen, dass wir den globalen Herausforderungen Klimawandel, Finanzkrisen, Terrorismus, internationale Handelskonflikte nur durch ein mehr an Zusammenarbeit und Miteinander werden, Rechnung tragen können, weil alle diese europäischen Volkswirtschaften zu klein sind, um für sich genommen isoliert Antworten geben zu können, auf diese Herausforderungen und dann auch tatsächlich wirksam werden können." Bsirske rief dazu aus, bei den Wahlen am 26. Mai an die Urne zu gehen, besonders all jene Menschen, die "...die verhindern wollen, das internationale Handelsabkommen, Privatisierungsverpflichtungen für öffentliche Dienstleistungen vorgesehen sind, und die Schluss damit machen wollen, das die Amazons und Googles dieser Welt, Milliardenprofite am internationalen Fiskus vorbeiführen können, um sie dann anschließend in irgendwelchen Steuerparadiesen für lau versteuern zu können, und dafür stehen ganz viele hier, und unterstreichen die Berechtigung dieser Forderung, und wollen Druck machen dafür, das durchzusetzen." Die zentrale DGB Kundgebung zum 1. Mai findet im Beisein von DGB-Vorsitzendem Reiner Hoffmann in Leipzig statt, in Berlin wohnte der regierende Bürgermeister Michael Müller der Kundgebung am Brandenburger Tor bei.